نائب يطرح آليتين لتقديم مرشح رئاسة الوزراء المقبل

وقال البلداوي، في حديث لـ الخليج 365، إن "ترشيح رئيس الحكومة المقبلة سيكون من خلال طريقين، الأول هو تسمية الكتلة الأكبر اليوم، وهي التي ستتشكل بتوافق الكتل السياسية وتطرح اسم المرشح المقبل لرئاسة الوزراء من خلال إعادة رسم شكل الخارطة السياسية بكتلة جديدة، على اعتبار أن الكتلتين السابقتين اللتين تنافستا على تسمية الكتلة الأكبر وتوافقت على طرح اسم مرشح توافقي لم تحسم حينها من هي الكتلة الأكبر".وأضاف البلداوي، أن "الطريق الآخر هو من خلال التوافق أيضاً بين الكتل على مرشح، لكن بطريقة أخرى توجب إلزام المتوافقين على الشخصية بدعمها وليس كما حصل سابقاً، وأن يكون تثبيتاً للتحالف بأن يتبنى الحكومة وشخصية رئيس الوزراء من أجل حصوله على القوة والدعم لحكومته داخل مجلس النواب".

وبين، أن "الطريقين ينبغي أن يكونا متناسقين وبقوة مع رأي الشارع ومطالبه وأن يكون للجماهير الكلمة الفصل في الشخصية المطروحة لشغل المنصب، وأن لا يتم ترشيحه الا بموافقة الشارع لأنه دون ذلك فلن يستطيع الوصول إلى حل أو إيجاد حكومة جديدة".



وكان مجلس النواب، وافق في جلسة استثنائية عقدها الأحد (1 كانون الاول 2019)، على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد يوم من تقديمها من رئاسة الوزراء بشكل رسمي.