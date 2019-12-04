الهاشمي: سفير العراق لدى الامم المتحدة قلب الحقائق ودلس العبارات

اتهم المحلل والخبير الامني العراقي هشام الهاشمي، سفير العراق لدى الامم المتحدة محمد بحر العلوم بـ"قلب الحقائق وتدليس العبارات" اثناء كلمته امس نيويورك.
وكتب الهاشمي تغريدة له عبر موقع تويتر، جاء فيها، إن إحاطة المبعوثة الأممية كانت اكثر مصداقية وموضوعية وانصافا لمتظاهري تشرين، بخلاف إحاطة محمد حسين بحر العلوم سفير العراق لدى الامم المتحدة".
وأوضح أن بحر العلوم، "قلب الحقائق ودلس العبارات"، مشددا على أن "التظاهرات السلمية ينبغي ان لا تقتصر على طرد الفاسدين بل لا بد ان تشمل طرد المدلسين، والتدليس اخو الكذب".
واتهمت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، يوم امس الثلاثاء، السلطات العراقية باستخدام "القوة المفرطة" ضد "متظاهرين سلميين"، ما أسقط أكثر من 400 قتيل وما يزيد عن 19 ألف مصاب، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق، في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حين نفى السفير العراقي للأمم المتحدة في نيويورك، محمد حسين بحر العلوم، أن تكون القوات الأمنية العراقية مسؤولة عن مقتل وجرح المدنيين العراقيين.
وأوضح أن بحر العلوم، "قلب الحقائق ودلس العبارات"، مشددا على أن "التظاهرات السلمية ينبغي ان لا تقتصر على طرد الفاسدين بل لا بد ان تشمل طرد المدلسين، والتدليس اخو الكذب".
واتهمت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، يوم امس الثلاثاء، السلطات العراقية باستخدام "القوة المفرطة" ضد "متظاهرين سلميين"، ما أسقط أكثر من 400 قتيل وما يزيد عن 19 ألف مصاب، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق، في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حين نفى السفير العراقي للأمم المتحدة في نيويورك، محمد حسين بحر العلوم، أن تكون القوات الأمنية العراقية مسؤولة عن مقتل وجرح المدنيين العراقيين.
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