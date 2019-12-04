نائب عنه: تحالف القوى غير راغب بمنصب رئيس الوزراء

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف القوى العراقية، احمد مظهر الجبوري، اليوم الأربعاء، ان تحالفه غير راغب او طامع بمنصب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن التحالف يؤمن بالتوازنات الوطنية.

وقال الجبوري، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تحالف القوى غير راغب وغير طامع بمنصب رئيس الوزراء، ونحن نؤمن بالتوازنات الوطنية التي أقرها الدستور".

وأضاف ان "الأوضاع في البلاد لا تحتمل بروز اي أزمة جديدة وعلى الجميع تجاوز هذه المرحلة بتنفيذ المطالب المشروعة بلا تداعيات سلبية".

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واعلن الجبوري دعم تحالف القوى ومساندته لـ"شخص رئيس الوزراء من الكتل الشيعية".

وكان مجلس النواب، وافق (الاحد 1 كانون الاول 2019)، على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في جلسة استثنائية، بعد يوم من تقديمها من رئاسة الوزراء بشكل رسمي.