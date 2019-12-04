طالباني: مليون نازح موصلي في اقليم كردستان

كشف نائب رئيس وزراء اقليم كردستان اليوم الاربعاء، ان قرابة مليون نازح من محافظة نينوى يتواجدون في الاقليم.
وقال قوباد طالباني في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الدولي للاستثمار والاعمار في نينوى والمنعقد في اربيل، ونقلته وسائل اعلام كردية، ان اقليم كردستان استقبل قرابة مليون نازح من محافظة نينوى ولا يزالون متواجدين في الاقليم.
واضاف أنه "يمكن لكردستان ان تصبح بوابة مهمة لاعمار نينوى"، مردفا بالقول انه "ينبغي للحكومة الاتحادية ايلاء اهتمام اكثر بنينوى".
واشار طالباني الى ان النزوح رفع معدل النسبة السكانية في اقليم كردستان الى 30% وهذا اثر على الموارد الاقتصادية للاقليم.
واضاف أنه "يمكن لكردستان ان تصبح بوابة مهمة لاعمار نينوى"، مردفا بالقول انه "ينبغي للحكومة الاتحادية ايلاء اهتمام اكثر بنينوى".
واشار طالباني الى ان النزوح رفع معدل النسبة السكانية في اقليم كردستان الى 30% وهذا اثر على الموارد الاقتصادية للاقليم.
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