الملك السعودي يدعو أمير قطر للمشاركة بالقمة الخليجية في الرياض

أعلنت الدوحة، اليوم الثلاثاء، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تلقى دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض.



وأوضحت الوكالة أن الرسالة تسلمها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال استقباله اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف بن راشد الزياني. وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" بأن آل ثاني تلقى "رسالة خطية" من الملك سلمان، "ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة... لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" المزمع عقدها في الرياض يوم 10 ديسمبر الجاري.وأوضحت الوكالة أن الرسالة تسلمها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال استقباله اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف بن راشد الزياني.

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