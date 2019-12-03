اعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن اعتقال "ارهابيين" اثنين في الموصل. وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع قوة من فوج حماية القيادة من إلقاء القبض على اثنين من الارهابيين في منطقتي حمام العليل وناحية القيروان بالموصل".



وأضاف البيان أن "المعتقلين هما من العاملين ضمن ما يسمى ب (ديوان الجند) ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال 'ارهابيين' اثنين في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.