صفحة مقربة من الصدر: الشعب الكتلة الاكبر الوحيدة ولا صوت يعلو فوق صوته

اعتبرت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، أن الشعب هو الكتلة الاكبر الوحيدة، ولا صوت يعلو فوق صوته.

ونشرت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من الصدر، صورة كُتب فيها: "نشر احد الاخوة: الشعب هو الكتلة الأكبر.. ونشر صور لكتلة سائرون تعلن رسميا عن تنازلها عن حقها باختيار رئيس الوزراء للشعب".

وعلقت الصفحة: "ليست الكتلة الأكبر فحسب.. بل هي الأن الكتلة الوحيدة فقط لا غير لا صوت يعلو فوق صوت الشعب".