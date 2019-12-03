وفد من سائرون يسلم صالح كتابا رسميا بشأن تنازلها عن استحقاقها الانتخابي

سلم وفد من تحالف سائرون، الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح كتابا رسميا بشأن تنازل الكتلة عن استحقاقها الانتخابي.

وقال النائب عن كتلبة سائرون صادق السليطي في حديث لـ الخليج 365، ان "وفدا من تحالف سائرون التقى اليوم رئيس الجمهورية برهم صالح، وسلمه كتابا رسميا من كتلة سائرون النيابية تعلن فيه تنازلها عن استحقاقها الانتخابي باعتبارها الكتلة الاكبر".

واضاف ان "الشعب هو الكتلة الاكبر وان خيارات ساحات التظاهر السلمي هي خياراتنا".

وتابع ان "رئيس الجمهورية اكد على ضرورة اشراك الجماهير في عملية اختيار رئيس الوزراء القادم".

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واعلنت كتلة سائرون، في الاول من كانون الاول الحالي، تنازلها عن "حقها" في ترشيح رئيس الوزراء المقبل باعتبارها "الكتلة الاكبر"، مشيرة الى أنها ابلغت رئيس الجمهورية برهم صالح في ذلك.