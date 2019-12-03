أعلنت وزارة العدل العراقية، الثلاثاء، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأردنية في مجال نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، باستثناء المحكومين بقضايا "الإرهاب". وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير العدل فاروق أمين الشواني وقّع عن الجانب العراقي، فيما وقع عن الجانب الأردني وزير العدل في المملكة بسام التلهوني، وقد سبق التوقيع عقد عدّة لقاءات عن طريق لجان متخصصة بين الوزارتين تمهيداّ لتوقيع هذه المذكرة".



وأضاف الجبوري، أن "مذكرة التفاهم راعت قوانين وأنظمة البلدين، وبما يخدم مصالح الشعبين"، مشيراً إلى أن المذكرة "استثنت نقل المحكومين بقضايا الإرهاب، إذ سيتم من خلالها التعامل بالمثل بين البلدين، وستنفذ خلال الأيام المقبلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق والأردن يوقعان مذكرة تفاهم لنقل المحكومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.