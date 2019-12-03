الموارد المائية تعلن جاهزيتها لاستقبال كميات الامطار والموجات الفيضانية

أعلنت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، عن جاهزيتها لاستقبال كميات الامطار والموجات الفيضانية الساقطة على البلاد.

وقالت الوزارة في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "جميع خزاناتها وسدودها جاهزة لاستقبال كميات الامطار والموجات الفيضانية الساقطة على البلاد والتي تفاوتت شدتها بين الغزيرة والمعتدلة، موكدة سيطرتها على الوضع بشكل كامل واستفادتها من السيول التي تحققت في الوديان التي تغذي نهري دجلة والفرات في الصحراء الغربية كوادي حوران ووادي غزيل في منطقة البغدادي وبحدود 100م3/ثا تحولت الى نهر الفرات بشكل انسيابي هادئ".

واضافت الوزارة ان "السيول التي حدثت في وادي حوران ووادي غزيل لم تؤشر اي اضرار، كما تحققت ايضا بعض السيول في المناطق الشرقية بتصاريف مسيطر عليها وخاصة في وادي كلال بدره والتي بلغت 400م3/ثا كحد أعلى ونهر الجباب التي بلغت تصاريفه 250م3/ثا حولت الى هور الشويجة عن طريق كلال بدره والى نهر دجلة عن طريق الجباب".

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واكدت الوزارة ان "الامطار الغزيرة التي سقطت شمال بغداد وفي محافظة صلاح الدين بلغت شدتها في قضاء سامراء لم تحدث سيول وانما خدمت بشكل كبير تحقيق الرية الاولى لمحصولي الحنطة والشعير لهذه المناطق وكذلك الحال في محافظتي كركوك وديالى، اضافة الى تعزيز الخزين المائي في بعض المناطق كسد حديثة وبحيرة الحبانية وتوجيه كميات من المياه العذبة الى مناطق الاهوار لتحسين بيئتها".

ولفتت الوزارة الى ان "حالة الاهوار لهذا العام كانت جيدة جداً وتمكنت الوزارة من تجاوز الموسم الصيفي دون حدوث شحة مائية في الكميات المجهزة لهذه المناطق".

يذكر ان البلاد شهدت خلال اليومين الماضين تساقط امطار متوسطة الشدة وغزيرة على بعض المحافظات العراقية وخاصة واسط وميسان وبعض المناطق من الانبار.