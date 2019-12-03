بلومبيرغ عن أوبك: العصر الذهبي للنفط الصخري انتهى

نقلت وكالة انباء "بلومبيرغ" الأميركية عن مصادر في أوبك، أن وزراء النفط في المنظمة يعتقدون أن "العصر الذهبي" للنفط الصخري في الولايات المتحدة قد انتهى.
وترى وكالة "بلومبيرغ" أن الخبراء في أسواق النفط يحتفظون بنفس التقييم، ويتوقع على وجه الخصوص محللو "Vitol Group" أن ينمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري من كانون الأول 2019 إلى كانون الأول2020 بمقدار 700 ألف برميل يوميا، مقارنة بزيادة تبلغ 1.1 مليون برميل ما بين نهايتي عامي 2018 – 2019.
وتعتقد "بلومبيرغ" في ذات الوقت، أنه فيما تعلن شركات النفط الصخري المستقلة في الولايات المتحدة عن تخفيضات في الإنفاق، فمن المرجح أن يواصل اللاعبون الرئيسيون زيادة إنتاجهم.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في 20 تشرين الثاني الماضي خلال كلمة له أمام منتدى الاستثمار "روسيا تنادي"، أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة "وُضع على الرف"، مشددا على أن بلاده لن تلجأ إلى "الأساليب الهمجية" التي تستخدم في استخراج النفط الصخري.
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