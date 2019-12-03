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تنشر وكالة «بلومبرج» الأمريكية في كل عام قائمة بمليارديرات العالم، وتقدّم هذه القوائم أغنى أغنياء العالم باستثناء أفراد العائلات المالكة، إلا إذا كانت مصادر أموالهم خاصة. في إشارة إلى أن أموالهم تصنف بالمليار دولار أمريكي، وهذه الأعداد المقدمة لكل سنة هي ثروة المليارديرات حتى 31 ديسمبر من تلك السنة.
10- جوليا مارغريت فليشر Julia Margaret Fleischer
جاءت في المرتبة العاشرة بثروة تُقدر بـ 61.7 مليار دولار، جوليا مارغريت فليشر، وريثة الملياردير ديفيد كوك David Cook الذي توفي في أغسطس 2019.
9- تشارلز كوك Charles Koch
8- سيرجي برين Sergey Brin
7- لاري بايج Larry Page
6- أمانسيو أورتيجا Amancio Ortega
5- مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg
4- وارن بافت Warren Buffett
3- برنار أرنو Bernard Arnault
2- جيف بيزوس Jeff Bezos
1- بيل جيتس Bill Gates
وتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت Microsoft والذي تبلغ ثروته 110 مليارات دولار.
ومن خلال تصنيف مجلة «فوربس» الثالثة والثلاثين لأغنى الشخصيات، نجد أن القائمة لم تتغير بشكل كبير عن السنة الماضية، إلا أن ترتيب مؤسس فيسبوك «مارك زوكربرغ» تراجع 3 درجات، بينما ازدادت ثروة «بيزوس» بنحو 19 مليار دولار خلال عام واحد، بحيث وصلت الآن إلى 131 مليار دولار.
لا يعيش الأغنياء بمعزلٍ عن الصدمات الاقتصادية، حيث تقلص ما بحوزة الأثرياء حول العالم من ثروات وتراجع عدد المليارديرات بنحو 55 مليارديراً إلى 2153 مقارنة بالعدد نفسه قبل عام. وفي المجمل، بلغ حجم ثروات أغنى الشخصيات في العالم 8.7 تريليون دولار، أي ما يقل بـ400 مليار دولار عن حجمها قبل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر لائحة جديدة لأغنى أغنياء العالم! 10 أشخاص يملكون مئات المليارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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