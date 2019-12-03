لائحة جديدة لأغنى أغنياء العالم! 10 أشخاص يملكون مئات المليارات

تنشر وكالة «بلومبرج» الأمريكية في كل عام قائمة بمليارديرات العالم، وتقدّم هذه القوائم أغنى أغنياء العالم باستثناء أفراد العائلات المالكة، إلا إذا كانت مصادر أموالهم خاصة. في إشارة إلى أن أموالهم تصنف بالمليار دولار أمريكي، وهذه الأعداد المقدمة لكل سنة هي ثروة المليارديرات حتى 31 ديسمبر من تلك السنة.

أغنى أثرياء العالم لعام 2019 10- جوليا مارغريت فليشر Julia Margaret Fleischer جاءت في المرتبة العاشرة بثروة تُقدر بـ 61.7 مليار دولار، جوليا مارغريت فليشر، وريثة الملياردير ديفيد كوك David Cook الذي توفي في أغسطس 2019. 9- تشارلز كوك Charles Koch في المرتبة التاسعة حل رجل الأعمال الأمريكي «تشارلز كوك» الذي يمتلك 42% من شركة صناعات «كوك» بثروة تُقدر بـ 61.7 مليار دولار. 8- سيرجي برين Sergey Brin المرتبة الثامنة كانت من نصيب عالم الإلكترونيات الأمريكي ذي الأصول الروسية «سيرجي برين» الذي يعد أحد المشاركين في تأسيس شركة «غوغل» بثروة تبلغ 62.4 مليار دولار. 7- لاري بايج Larry Page وفي المرتبة السابعة «لاري بايج»، وهو شاب أمريكي ساهم في تأسيس محرك البحث «غوغل»، وبلغت ثروته 64.3 مليار دولار. 6- أمانسيو أورتيجا Amancio Ortega سادساً حلّ رجل الأعمال الإسباني «أمانسيو أورتيجا» مؤسس شركة أزياء إينديتيمس Inditimes بثروة بلغت 67.6 مليار دولار. 5- مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg Advertisements في المركز الخامس جا مارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والذي بلغت ثروته 74.5 مليار دولار. 4- وارن بافت Warren Buffett جاء «وارن بافت» رئيس مجلس إدارة شركة بيركشي هاثاواي Berkshire Hathaway الأمريكية بثروة تُقدر بـ 86.6 مليار دولار في المركز الرابع. 3- برنار أرنو Bernard Arnault وفي المرتبة الثالثة «برنار أرنو» رجل الأعمال الفرنسي ومؤسس مجموعة لويس فيتون Louis Vuitton بثروته التي بلغت 103 مليارات دولار. 2- جيف بيزوس Jeff Bezos وفي المركز الثاني حل «جيف بيزوس»، مؤسس شركة أمازون Amazon.com الأمريكية للتجارة الإلكترونية بثروة 109 مليارات دولار. 1- بيل جيتس Bill Gates وتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت Microsoft والذي تبلغ ثروته 110 مليارات دولار. ومن خلال تصنيف مجلة «فوربس» الثالثة والثلاثين لأغنى الشخصيات، نجد أن القائمة لم تتغير بشكل كبير عن السنة الماضية، إلا أن ترتيب مؤسس فيسبوك «مارك زوكربرغ» تراجع 3 درجات، بينما ازدادت ثروة «بيزوس» بنحو 19 مليار دولار خلال عام واحد، بحيث وصلت الآن إلى 131 مليار دولار. لا يعيش الأغنياء بمعزلٍ عن الصدمات الاقتصادية، حيث تقلص ما بحوزة الأثرياء حول العالم من ثروات وتراجع عدد المليارديرات بنحو 55 مليارديراً إلى 2153 مقارنة بالعدد نفسه قبل عام. وفي المجمل، بلغ حجم ثروات أغنى الشخصيات في العالم 8.7 تريليون دولار، أي ما يقل بـ400 مليار دولار عن حجمها قبل عام.

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كانت هذه تفاصيل خبر لائحة جديدة لأغنى أغنياء العالم! 10 أشخاص يملكون مئات المليارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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