التخطيط: ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.6% لشهر تشرين الاول 2019

اعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.6% لشهر تشرين الاول 2019 ، فيما انخفض التضخم السنوي لشهر ذاته بنسبة 0.8% .

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الرقم القياسي العام لشهر تشرين الاول في العراق بلغ 104.8%، اذ ارتفع بنسبة 0.6% بالمقارنه مع شهر ايلول 2019 ، عازيا ذلك الى ارتفاع قسم الاغذيه والمشروبات غير الكحوليه بنسبة 2.5%، قسم الصحة بنسبة 1.3%، قسم التعليم بنسبة 0.4%".

واضاف الهنداوي ان معدل التضخم السنوي انخفض خلال شهر تشرين الاول 2019 الى 0.8% مقارنة مع شهرتشرين الاول 2018 اذ بلغ الرقم القياسي حينها 105.6% ".

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واشار الهنداوي الى ان "مؤشر التضخم الأساس انخفض بمعدل 0.2% عن الشهر السابق وأنخفض بمعدل 0.1% مقارنة مع شهر تشرين الاول 2018".

وأعلن الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا ألمعلومات خلال كانون الثاني 2012، أنه باشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محدده بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.