السيول تتسبب بقطع طرق في الانبار وانجراف ثمانية قناطر

اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، الثلاثاء، ان السيول قطعت طرق غربي المحافظة، فيما اشار الى انها تسببت بانجراف ثمانية قناطر.
وقال العبيدي في حديث لـ الخليج 365، ان "العديد من الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط مناطق ناحية البغدادي بقضاء حديثة غربي الانبار وصولا الى مركز مدينة الرمادي اغلقت امام حركة الاشخاص والعجلات جراء انجراف ثمانية قناطر نتيجة السيول التي ادت الى ارتفاع مناسيب وادي حوران".
واضاف ان "تدفق كميات كبيرة من مياه الامطار القادمة من الاردن والسعودية باتجاه المناطق الغربية للمحافظة تسبب بجرف القناطر التي تستخدم لعبور الاشخاص والعجلات المدنية والعسكرية من منطقة الى اخرى"، مبينا ان "حكومة البغدادي المحلية اعلنت وبالتعاون مع القوات الامنية استنفار كافة دوائرها الخدمية في خطوة تهدف الى معالجة الاضرار الناجمة جراء السيول".
يذكر ان منطقة وادي حوران غرب الانبار، شهدت يوم امس ارتفاع مناسيب مياه الامطار بشكل غير مألوف للمرة الاولى منذ 50 عام.
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