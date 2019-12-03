مصرف الرافدين يفوز بعضوية إدارة الشركة العراقية لضمان الودائع

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه فاز "بعضوية الشركة العراقية لضمان الودائع وهي شركة مساهمة مختلطة يبلغ رأسمالها 100 مليار دينار بحضور البنك المركزي العراقي ومصارف ومؤسسات مالية".ولفت المصرف، إلى أن "عدد أسهم الشركة توزع بين 25٪ للمصارف الحكومية و30٪ توزعت بين المصارف التجارية والفروع الأجنبية وهيئة التقاعد الوطنية، بينما 45٪ من الأسهم طرحت بالاكتتاب العام".

وأضاف، أن "هذه الشركة تعتبر من أهم الشركات التي تأسست في الوقت الراهن لأنها تهدف إلى حماية المودعين والمحافظة على حقوقهم وإعادة الثقة للقطاع المصرفي وتشجيع الإدخار وتوعية الجمهور بنظام ضمان الودائع داخل العراق وإدارة عملية تعويض المودعين بكفاءة وفعالية".



وكان مجلس الوزراء وافق، في عام 2016، على إصدار نظام ضمان الودائع المصرفية الذي قدمه البنك المركزي العراقي ودققه مجلس شورى الدولة، مع عدم شمول الودائع الحكومية في المصارف الحكومية بأحكام النظام.