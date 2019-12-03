وفاة الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم

أفادت وسائل اعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، بوفاة الفنان المصري شعبان عبد الرحيم عن عمر ناهز 62 عاما.
كما نقل موقع "الفجر" الفني المصري، عن الشاعر اسلام خليل، تأكيده وفاة عبد الرحيم، مشيرا الى أن الاعلان عن تفاصيل الجنازة والعزاء سيكون لاحقا.
وكان عبد الرحيم قد أحيا إحدى حفلاته في السعودية ضمن حفلات ليالي المحروسة بموسم الرياض، قبل أيام، حيث أحيا حفله وهو جالس على كرسي متحرك نظرا لإصابته في بمشكلة في العظام.
من أشهر أغاني الراحل اغنية "أنا بكره إسرائيل" الشعبية التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا، وقد اتهمته شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية بالتحريض على مناهضة التطبيع مع إسرائيل، في حين اعتبرها كثيرون على الجانب الآخر، تعبيرا عن نبض الشارع المصري والعربي.
كما سجل شعبان عبد الرحيم في العام 2016، اغنية دعما لقوات الحشد الشعبي في العراق، وكتب كلمات الأغنية الشاعر فاضل عباس العراقي، بعنوان "أنا عندي كلام كتير"، وهي من ألحان شعبان عبد الرحيم نفسه.
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