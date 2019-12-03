نائب يدعو المشككين بأصل المادة 142 من الدستور للطعن أمام المحكمة الاتحادية

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الثلاثاء، ضرورة المضي بتعديل الدستور باعتباره "خياراً وطنياً ومطلباً جماهيرياً"، داعياً من يشكك بأصل المادة 142 من الدستور إلى الطعن أمام المحكمة الاتحادية.
وأضاف العقابي، أنه "بغض النظر عن آلية تعديل الدستور فانه خيار وطني ومطلب جماهيري، ينبغي المضي به وأن لا نعيش بأجواء 2004-2005 حين تم إقرار الدستور"، لافتاً إلى أن "الدستور الحالي فيه أخطاء ومكتسبات، لكننا بعد تجربة 15 عاماً علينا إعادة صيغة دستور جديد يتلاءم مع الوضع الحالي ومتطلبات الشعب وأن نعالج الثغرات فيه".
وتابع، أننا "بحاجة للعمل بخيار التوافق والعمل الموحد وأن لا نعمل بخيار لي الأذرع أو استغلال الفرص، بل ينبغي أن نعمل على بناء وطن مبني على التسامح والتواصل، وعلينا الاكتفاء من حالة الخلل والثغرات الدستورية التي عاشت معنا طيلة السنوات الـ15 الماضية لأن الصراع السياسي أوصلنا إلى المهلكة".
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