الزرفي يدعو الى 'حكومة صقور' لحل الازمة الراهنة

وقال الزرفي، في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه قناة السومرية، يجب تشكيل "حكومة صقور" لحل الازمة الراهنة، مشيرا الى أن المشكلة التي تشهدها البلاد لايمكن ان يحلها "رئيس وزراء مستقل".

ووافق البرلمان العراقي، (الاحد 1 كانون الاول 2019)، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد يوم من تقديمها بشكل رسمي، وذلك في جلسة استثنائية شهدت ايضا مناقشة أحداث ذي قار والنجف.



ويتظاهر العراقيون منذ مطلع تشرين الاول اكتوبر الماضي، رغبة في تغيير النظام والقضاء على الفساد، عبر احتجاجات غاضبة راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وعن الوضع في محافظة النجف، اوضح الزرفي، وهو محافظ سابق للمدينة ونائب عنها حاليا، أنه "حتى الان لم يسلم مجلس النواب تقريرا امنيا مهنيا بشأن اوضاع محافظة النجف الاشرف"، مشددا في ذات الوقت انه "لا احد يجرؤ على المساس بمقام المرجع السيستاني ومنزله".



ووصل وفد لجنة الأمن النيابية، اليوم الثلاثاء، إلى النجف وعقد اجتماعاً في مقر قيادة الشرطة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، أمس الأول الأحد (1 كانون الأول 2019)، لجنة الأمن والدفاع بالانتقال "فوراً" إلى محافظتي ذي قار والنجف.