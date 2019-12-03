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سائرون: سنمنع تقديم اي مرشح لرئاسة الوزراء لايرتضيه المتظاهرون

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أكد نائب عن تحالف سائرون، الثلاثاء، ان تحالفه سيمنع تقديم اسم اي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء ياتي عن طريق المحاصصة ولا ترتضيه الجماهير المنتفضة والشعب العراقي.
وقال علاء الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إن "تحالف سائرون، سيقف بقوة ضد المحاصصة ولن نسمح بالعودة اليها في آليات ترشيح رئيس الوزراء المقبل، التي اكدنا بشكل واضح ضرورة العودة فيها الى المتظاهرين والشعب العراقي"، مبينا ان "الشعب العراقي قال كلمته بكل وضوح باهمية تصحيح المسار في العملية السياسية وعدم العودة للتخندقات والمحاصصة".

واضاف الربيعي، ان "سائرون ستمنع تقديم اي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل، يأتي عن طريق المحاصصة ولا يرتضيه الشعب العراقي والمتظاهرين".

ووافق البرلمان العراقي، (الاحد 1 كانون الاول 2019)، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد يوم من تقديمها بشكل رسمي، وذلك في جلسة استثنائية شهدت ايضا مناقشة أحداث ذي قار والنجف.

ويتظاهر العراقيون منذ مطلع تشرين الاول اكتوبر الماضي، رغبة في تغيير النظام والقضاء على الفساد، عبر احتجاجات غاضبة راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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