سائرون: سنمنع تقديم اي مرشح لرئاسة الوزراء لايرتضيه المتظاهرون

أكد نائب عن تحالف سائرون، الثلاثاء، ان تحالفه سيمنع تقديم اسم اي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء ياتي عن طريق المحاصصة ولا ترتضيه الجماهير المنتفضة والشعب العراقي.
واضاف الربيعي، ان "سائرون ستمنع تقديم اي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل، يأتي عن طريق المحاصصة ولا يرتضيه الشعب العراقي والمتظاهرين".
ووافق البرلمان العراقي، (الاحد 1 كانون الاول 2019)، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد يوم من تقديمها بشكل رسمي، وذلك في جلسة استثنائية شهدت ايضا مناقشة أحداث ذي قار والنجف.
ويتظاهر العراقيون منذ مطلع تشرين الاول اكتوبر الماضي، رغبة في تغيير النظام والقضاء على الفساد، عبر احتجاجات غاضبة راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.
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