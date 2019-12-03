الحكيم: العشائر وأدت الفتنة وفوتت الفرصة على أعداء العراق

اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، أن العشائر العراقية "وأدت فتنة" كادت أن تضرب المحافظات الجنوبية، وفوتت الفرصة على "أعداء" العراق. وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "بغيرتها العراقية ونخوتها الأصيلة، تسجل عشائرنا الكريمة موقفاً مشرفاً آخر يضاف إلى سفرها الخالد، حيث دورها الرائد في وأد الفتنة التي كادت أن تضرب محافظاتنا الجنوبية".



وأضاف الحكيم، أنه "وبموقفها (العشائر) الشجاع هذا ووعيها الكبير انما فوتت الفرصة على أعداء العراق المتربصين به وبشعبه الأبي وحافظت على سلمية المظاهرات المطالبة بالاصلاح".



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