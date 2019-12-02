قطر تحجز تذكرة العبور لنصف نهائي 'خليجي 24' من بوابة الامارات

رياضة 2019-12-02 | 17:22 3,318 مشاهدة تأهل منتخب قطر للدور نصف النهائي من خليجي 24، وذلك بعد الفوز على الإمارات بنتيجة 4/ 2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب خليفة الدولي في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى. سجل أهداف قطر أكرم عفيف " هدفين " في الدقيقتين 20 و 28 وحسن الهيدوس وخوخي بوعلام في الدقيقتين 52 و93 . جاءت المباراة جيدة المستوى من جانب لاعبي المنتخبين حيث سعى كل منهما لتحقيق الانتصار، والعبور لنصف النهائي، ورغم ان منتخب قطر كان يكفيه التعادل للتأهل إلا انه لعب على الفوز، ونجح في تحقيق ذلك.

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