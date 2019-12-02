عمليات البصرة تعلن المباشرة بمطاردة 'الغرباء' الوافدين إلى المحافظة

اعلنت قيادة عمليات البصرة، الاثنين، عن المباشرة بمطاردة "الغرباء" الوافدين إلى المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ أمر العمليات الخاص بمطاردة الغرباء الوافدين إلى محافظة البصرة لإثارة الفتنة والتحريض ضد الآخرين وتدمير البنى التحتية".

ونقل البيان عن قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال تحذيره، من "دخول الغرباء إلى محافظة البصرة من المحافظات المجاورة بعد الأحداث الأخيرة في ذي قار".

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ووجه نزال الوكالات الأمنية والاستخبارية بـ"اتخاذ الاجراءت الازمة والقيام بعمليات استباقية ضمن قاطع المسؤولية وإلقاء القبض عليهم حفاظا على أمن واستقرار البصرة".

ولفت الى أن "الواجب الوطني يدعونا جميعا للوقوف في مواجهة التحديات القادمة وعلى شيوخ العشائر وشباب البصرة أن يقولوا كلمتهم بوجة المخربين الغرباء وإبعاد الخطر عن المدينة ألتي تشهد استقرارا أمنيا كبيرا طيلة الفترة الماضية".