بالفيديو: شيوخ العشائر يطرحون 'فرصة أخيرة' لحقن الدماء

ورغم دعمهم لمطالب المتظاهرين في ما يخص الإصلاح، الا انهم يؤكدون عدم قدرتهم التواصل مع المهاجمين للمرقد في ما يرى متظاهرون أن معركة المرقد هي لحرف مسار التظاهرات.

ورغم انتشار قوة امنية حول ساحة ثورة العشرين حيث مرقد الحكيم إلا أنها وقبيل حرق القنصلية المجاورة للساحه أيضا لم تتدخل حتى الآن في المواجهات الدائره رغم سقوط ضحايا.



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