بالفيديو: أهالي كربلاء يشكلون لجاناً شعبية للمحافظة على الأمن

أهالي محافظة كربلاء المقدسة يشكلون لجانا شعبية، مهمتها الحفاظ على أمن واستقرار المدينة ومنع الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة. اللجان نفذت عمليات تفتيش منعت خلالها حمل السكاكين والادوات الجارحة للحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم السماح للمندسين بحرفها عن مسارها. ويؤكد الأهالي أن هذه اللجان ستبقى مستمرة في عملها داخل التظاهرات لحين استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة وعودة الحياة الى طبيعتها.

يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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