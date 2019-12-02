رسمياً.. اطلاق تسمية 'الشهداء' على ملعب الحبيبية في بغداد

ومن المقرر ان يكون الملعب من أهم الملاعب الحديثة بمواصفات دولية، ويتسع لـ 30 ألف متفرج وهو من تنفيذ شركة "آرتال كلوبال" التركية.

ونشر رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن "هيئة الرأي في الوزارة تقرر اطلاق اسم ملعب الشهداء على الملعب في الحبيبية استعدادا للافتتاح قريبا ان شاء الله".



واضاف ان "التسمية جاءت، استجابة للمناشدات الكثيرة التي وصلتني وتخليدا للملاحم التي سطرت من قبل شبابنا لإعادة رسم الخارطة السياسية العراقية وجزء من رد الدين للدماء التي سالت في ساحات التغيير ومنابر الصوت الحر.. الرحمة لشهداء الحرية وشهداء العراق".

ومن المقرر ان يتم افتتاح الملعب نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل كأقصى تقدير.

