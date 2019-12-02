رسمياً.. اطلاق تسمية 'الشهداء' على ملعب الحبيبية في بغداد

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2019-12-02 | 13:58
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كشف وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، اطلاق تسمية "ملعب الشهداء" على ملعب الحبيبية شرقي العاصمة بغداد.
ونشر رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن "هيئة الرأي في الوزارة تقرر اطلاق اسم ملعب الشهداء على الملعب في الحبيبية استعدادا للافتتاح قريبا ان شاء الله".
واضاف ان "التسمية جاءت، استجابة للمناشدات الكثيرة التي وصلتني وتخليدا للملاحم التي سطرت من قبل شبابنا لإعادة رسم الخارطة السياسية العراقية وجزء من رد الدين للدماء التي سالت في ساحات التغيير ومنابر الصوت الحر.. الرحمة لشهداء الحرية وشهداء العراق".
ومن المقرر ان يتم افتتاح الملعب نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل كأقصى تقدير.
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