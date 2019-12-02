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رسمياً.. اطلاق تسمية 'الشهداء' على ملعب الحبيبية في بغداد

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2019-12-02 | 13:58

رسمياً.. اطلاق تسمية

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كشف وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، اطلاق تسمية "ملعب الشهداء" على ملعب الحبيبية شرقي العاصمة بغداد.
ومن المقرر ان يكون الملعب من أهم الملاعب الحديثة بمواصفات دولية، ويتسع لـ 30 ألف متفرج وهو من تنفيذ شركة "آرتال كلوبال" التركية.

ونشر رياض عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن "هيئة الرأي في الوزارة تقرر اطلاق اسم ملعب الشهداء على الملعب في الحبيبية استعدادا للافتتاح قريبا ان شاء الله".


واضاف ان "التسمية جاءت، استجابة للمناشدات الكثيرة التي وصلتني وتخليدا للملاحم التي سطرت من قبل شبابنا لإعادة رسم الخارطة السياسية العراقية وجزء من رد الدين للدماء التي سالت في ساحات التغيير ومنابر الصوت الحر.. الرحمة لشهداء الحرية وشهداء العراق".

ومن المقرر ان يتم افتتاح الملعب نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل كأقصى تقدير.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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