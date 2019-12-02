إصابة ثلاثة جنود روس بتفجير في حلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إصابة ثلاثة جنود روس جراء انفجار عبوة ناسفة في حلب. وقالت الوزارة في بيان: "في الثاني من شهر ديسمبر، وأثناء استطلاع طريق الدورية الروسية-التركية المشتركة، في إحدى قرى عين العرب بمحافظة حلب، انفجرت عبوة ناسفة يدوية الصنع على طريق سيارة مدرعة تابعة للشرطة العسكرية الروسية".



وأضاف البيان: "وقد أصيب ثلاثة جنود روس كانوا على متن المدرعة بجروح طفيفة وكدمات، ولا يوجد ما يهدد حياتهم"، مشيرةً إلى أن "المدرعة تضررت أيضاً"، بحسب "سبوتنك".

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