مفوضية حقوق الانسان تطالب باعتقال المعتدين على كوادر مستشفى الصدر بالنجف

طالبت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاثنين، بتوفير الحماية لجميع الكوادر الطبية، والقبض على المعتدين بحق كوادر مستشفى الصدر في محافظة النجف. يتبع..

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