2019-12-02 | 13:29
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وقال عفيف في تغريدة له على "تويتر"، "سعيد جدًا باختياري أفضل لاعب آسيوي لهذا العام، هذا شرف عظيم لي، بفضل زملائي في الفريق وإخواني".
واضاف "اود ان اخبر اللاعبين في النادي وكذلك فريق التدريب وجميع أفراد أسرة المنتخب الوطني ، أن يخبرهم أننا جميعًا لاعبون في السنة".
وكان عفيف من المواهب التي صعدت بقوة في كرة القدم القطرية والآسيوية منذ سن مبكرة، كما لعب في إسبانيا مع أندية اشبيلية وفياريال، وشارك مع المنتخب القطري في بطولة آسيا تحت 16 عاماً 2012، ثم بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2014 وساهم في تتويج قطر بكأس آسيا 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر اول تعليق من اكرم عفيف بعد حصوله على جائزة افضل لاعب في آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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