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دلافين تحاول إغراق طفلة في المكسيك (صورة)

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حاول دلفينان إغراق فتاة بريطانية في العاشرة من عمرها في المكسيك، خلال السباحة معهما في مكان خاصة للعب مع الدلافين.
وأثناء الحادثة، أمر المدربون الدلافين بالتوقف، لكنهم لم يطيعوهم. وبعدها تمكن أحد المدربين من الإمساك بالفتاة وسحبها من الماء.

وكانت، في تلك اللحظة، والدة الفتاة خائفة للغاية، حيث اعتقدت أن ابنتها لن تكون قادرة على البقاء على قيد الحياة. وقد تلقت الفتاة بعض الجروح على قدميها.

وكانت السباحة مع الدلافين، جزءا من برنامج السياحة التي اقتنته العائلة البريطانية، حيث لم يقدم العاملون في البحيرة أي اعتذار للعائلة. ولا تزال والدة الطفلة تشعر بالقلق كون الدلافين الذين هاجموا طفلتها لا تزال على رأس عملها (السباحة مع البشر)، وفق موقع "وان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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