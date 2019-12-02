بالفيديو: طلبة الموصل يعلنون اضرابهم عن الدوام اسوة بالجامعات الأخرى

أعلن طلبة جامعة الموصل الإضراب عن الدوام تماشيا مع جامعات العراق الأخرى، معتبرين أن دماء الشهداء التي سالت لن تذهب سُدى، وأن الشعب قد وعى لكل مخططات التقسيم والطائفية.

أبناء الحدباء يعانقون أبناء الجنوب بوقفتهم هذه، باعثين لمن أراد وخطط لتمزيق وحدة الصف العراقي، أن لا تُحاول وتُزهِق نفسك، فنحن أولاد اليوم لا أولاد الأمس .



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