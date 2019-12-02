الموصل تتوشح بالسواد والحزن على دماء المتظاهرين في مناطق الوسط والجنوب. انضم طلبة جامعة الموصل لوقفة تضامنية، وأعلنوا أنهم لن ينهوا الاعتصام حتى تتحقق جميع المطالب التي نادى بها إخوانهم، وانهم جميعا أولاد الثكالى، وأن الشهداء رحلوا من أجل القضاء على الفساد والحفاظ على الوطن.
أعلن طلبة جامعة الموصل الإضراب عن الدوام تماشيا مع جامعات العراق الأخرى، معتبرين أن دماء الشهداء التي سالت لن تذهب سُدى، وأن الشعب قد وعى لكل مخططات التقسيم والطائفية.
أبناء الحدباء يعانقون أبناء الجنوب بوقفتهم هذه، باعثين لمن أراد وخطط لتمزيق وحدة الصف العراقي، أن لا تُحاول وتُزهِق نفسك، فنحن أولاد اليوم لا أولاد الأمس .
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
أبناء الحدباء يعانقون أبناء الجنوب بوقفتهم هذه، باعثين لمن أراد وخطط لتمزيق وحدة الصف العراقي، أن لا تُحاول وتُزهِق نفسك، فنحن أولاد اليوم لا أولاد الأمس .
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: طلبة الموصل يعلنون اضرابهم عن الدوام اسوة بالجامعات الأخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.