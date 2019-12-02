فشل التوافق على اختيار رئيس وزراء وتوقعات بتاخير اقرار قانون الانتخابات الجديد

كشف نائب في البرلمان، الاثنين، عن فشل التوافق على اختيار رئيس وزراء جديد، فيما اشار الى وجود توقعات بتاخير اقرار قانون الانتخابات الجديد.

وقال في تصريح تابعته الخليج 365، ان "استقالة الحكومة منح حماسة إضافية للمتظاهرين ودفعهم للاستمرار أكثر نحو استقالة باقي الرئاسات والتوجه صوب انتخابات مبكرة"، مبينا ان "البرلمان قد يلجأ إلى تاخير إقرار قانون الانتخابات الجديد كونه يعلم أن إقراره قد يعجل أكثر بالذهاب صوب عقد انتخابات مبكرة، فمن غير المطروح إجراء انتخابات بالقانون القديم البائس".

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واضاف ان "استمرار التظاهرات سيعجل بالمصادقة على القانون"، لافتا الى ان "الأوضاع داخل المنطقة الخضراء تشيرا إلى فشل التوافق على اختيار رئيس وزراء جديد وأعضاء حكومة، مما سيجعل من التوجه نحو انتخابات تشريعية مبكرة أفضل من استمرار أزمة خانقة".

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسة استثنائية عقدت امس الاحد، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استنادا الى احكام المادة 75 من الدستور.