الصحة النيابية تطالب بتوفير الحماية للكوادر الطبية في النجف وذي قار

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، الاثنين، حكومة تصريف الأعمال والأجهزة الأمنية بحماية الكوادر الطبية والصحية في النجف وذي قار وبقية المحافظات التي تشهد مظاهرات، مشيراً إلى أن من يحاول المساس بتلك الكوادر "سينال جزاءه العادل وفق القانون".

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بكل أسف تم توثيق حالات اعتداء من قبل مجهولين على الكوادر الطبية في مستشفى الصدر في النجف بالإضافة إلى توثيق حالات أخرى في بقية المحافظات التي تشهد تظاهرات، وإننا إذ ندين هذه السلوكيات الإجرامية التي لا تمت بصلة لأخلاق العراقيين، نحذر هؤلاء المنفلتين بأن من يحاول المساس بالكوادر الطبية بأي شكل من الأشكال سنلاحقه قضائياً وينال جزاءه العادل وفق القانون".



وطالب الجبوري "حكومة تصريف الأعمال بتوفير الحماية اللازمة للكوادر الطبية والصحية وكذلك حماية المؤسسات الصحية من العبث والتخريب لأنها تقدم خدمات انسانية وتؤدي دورها المهني في معالجة المصابين والمرضى في هذه المحافظات"، محملاً "الحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولية عن أي تهديد أو خرق أمني قد تتعرض له المستشفيات في كافة المحافظات".