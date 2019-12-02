نشرت صفحة صالح محمد العراقي على الفيسبوك والمقربة من زعيم اليتار الصدري مقتدى الصدر، "لا تأججوا الفتنة ايها الفاسدون فقد اخمدها العقلاء". وذكرت الصفحة في منشور تابعته الخليج 365، انه "لا (شياع) الا للشعب.. فقد شاع وشع نور الثوار، ولا (بحر) الا بحر الشعب.. ولن يُركب موجهُ". واضاف "لا تأججوا الفتنة ايها الفاسدون .. فقد اخمدها العقلاء".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صفحة مقربة من الصدر: لا تأججوا الفتنة ايها الفاسدون فقد اخمدها العقلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.