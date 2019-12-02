كتلة نيابية تدعو إلى ترشيح شخصية 'من غير المكون الشيعي' لرئاسة الوزراء

وقال نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه يستغرب "ازدواجية التعامل لدى بعض الأطراف ومحاولتها ركوب الموجة"، مشيراً إلى أن "بعض الأطراف لم تعي الدرس، ولم تتعظ من حجم التضحيات التي قدمتها الجماهير والدماء التي سالت لتجاوز العناوين الضيقة والتخندقات والمحاصصة".وأضاف، أن "أولى عتبات المحاصصة كانت من خلال اختزال مرشحي الرئاسات الثلاث بمكونات معينة، بالتالي إذا ما أرادت الجهات التي تدعي رفضها المحاصصة أن تطبق الشعارات التي رفعتها، فعليها أن ترشح شخصية من مكون آخر غير الشيعي لرئاسة الوزراء وأن تترك خيار الموافقة عليه للجماهير بعيداً عن القوى السياسية".

وتابع، أن "هذه الخطوة هي الرسالة الحقيقية لتجاوز الطائفية وهو ما فعله سابقاً تحالف القوى حين رشح أسماء من جميع المكونات لحقيبة الدفاع متجاوزاً العناوين الضيقة، وهذا ما نريد أن نراه اليوم من القوى الشيعية المنادية بالإصلاح وتجاوز الطائفية، أما دون ذلك فعلى الجميع الاعتراف بالفشل والذهاب للشعب ليقول كلمته لما فيه خير العراق وشعبه".



جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق، في جلسة استثنائية عقدها أمس الأحد (1 كانون الأول 2019)، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد يوم من تقديمها بشكل رسمي.