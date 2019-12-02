نائب: اختيار رئيس وزراء جديد سيكون صعبا جدا

اعتبر نائب في البرلمان، ان عملية اختيار رئيس وزراء جديد ستكون صعبة جدا.

وقال النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد ستكون صعبة جداً، خاصة مع دخول جهات خارجية على الخط ومحاولتها فرض وجهة نظرها".

وأضاف أنّ "البعض لا يؤيدون وصول رئيس وزراء من خارج القوى الرئيسية التي تناوبت على رئاسة الحكومة بالسنوات الماضية"، لافتا الى أن "كتلة سائرون استعجلت في إعلان تنازلها عن المنصب".

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واعلنت كتلة سائرون، امس الاحد، تنازلها عن "حقها" في ترشيح رئيس الوزراء المقبل باعتبارها "الكتلة الاكبر"، مشيرة الى أنها ابلغت رئيس الجمهورية برهم صالح في ذلك.

يذكر ان مجلس النواب صوت خلال جلسة استثنائية عقدت امس الاحد، على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استنادا الى احكام المادة 75 من الدستور.