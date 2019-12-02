نائب: بدلاء عبد المهدي أسماء فيسبوكية غير صحيحة

وقال حنين القدو في حديث لـ الخليج 365، إن "الوضع بحاجة الى تنسيق كبير للخروج من المأزق، ربما بوساطة اممية لجمع الاراء مابين المحتجين والقوى السياسية للخروج بصفات محددة للشخص الذي سيتصدى لمنصب رئيس الحكومة المقبلة"، مبينا ان "التشبث بالاراء والاسماء هو امر غير صحيح خاصة ان اغلب ما يطرح ليس حقيقيا بل هو مجرد اخبار فيسبوكية لا اكثر".واضاف القدو، ان "القوى السياسية عليها تجاوز المحاصصة التي اوصلت بدورها العملية السياسية الى ما نحن عليه الان من نهايات خطيرة، بالتالي ينبغي تقديم التنازلات الان والعمل على جمع كل الاراء واتخاذ موقف موحد من اجل عبور المرحلة الحرجة الى بر الامان"، لافتا الى ان "الخطوة المقبلة هي تحديد من هي الكتلة البرلمانية الاكبر التي سترشح رئيس الوزراء المقبل".

ووافق البرلمان العراقي، أمس الاحد 1 كانون الاول 2019، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد يوم من تقديمها بشكل رسمي، وذلك في جلسة استثنائية شهدت ايضا مناقشة أحداث ذي قار والنجف.



ويتظاهر العراقيون منذ مطلع تشرين الاول اكتوبر الماضي، رغبة في تغيير النظام والقضاء على الفساد، عبر احتجاجات غاضبة راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.