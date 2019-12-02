بالصور..مرقد الحكيم وساحة ثورة العشرين قبل قليل

ساد الهدوء منذ ساعات الصباح الاولى المنطقة القريبة من مرقد محمد باقر الحكيم وساحة ثورة العشرين في النجف. وجاء ذلك بعدما شهدت المنطقة اشتباكات بين متظاهرين وقوات امنية ادت الى سقوط شهداء وجرحى والحاق اضرار مادية.\ Advertisements



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