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الرافدين ينفي ايقاف سلف الموظفين

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اكد مصرف الرافدين، الاثنين، استمراره منح السلف لموظفي الدولة الكترونيا عن طريق فروعه.

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "مستمرون في منح السلف لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد".

 

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واضاف ان "الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف السلف لا اساس لها من الصحة"، مشيرا الى ان "التقديم على السلف يكون الكترونيا وعن طريق فروع المصرف حصرا والمنتشرة في بغداد والمحافظات".

 

يذكر ان مصرف الرافدين باشر ومنذ عام 2006 بمنح سلف وقروض مختلفة للموظفين والمواطنين ضمن اليات وضوابط معينة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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