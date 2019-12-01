أعلن النائب غايب العميري، الأحد، عن تكليف العميد ريسان الإبراهيمي بقيادة شرطة ذي قار.
وقال العميري في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "الاتفاق مع قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية على تكليف العميد ريسان الإبراهيمي بقيادة شرطة ذي قار".
يشار الى أن قائد شرطة ذي قار محمد زيدان القريشي (ابو الوليد)، قدم الجمعة الماضية، استقالته من منصبه على خلفية احداث العنف التي رافقت تظاهرات المحافظة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.
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