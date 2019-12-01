صالح العراقي: لتنطوي كل صفحات الفساد والتدخلات في ربوع العراق الجريح

وقال العراقي في تغريدة له عبر تويتر، "قد استقال (قائد ضرورة) اخر فعم الهدوء... بحكمة وحنكة الثوار بمعية وجهاء وعشائر العراق وكل محب للوطن".

واضاف أن السؤال: "اذا كانت استقالته بداية الهدوء فهل سيكون اختيار الشعب لحكومته وابعاد الاحزاب (شلع قلع) بعد غلق مقراتهم هو: النهاية السعيدة لشعب ظلم مئات السنين".



وختم قائلا، "لتنطوي كل صفحات الظلم والفساد والتدخلات وينتشر الاصلاح والامن والامان في ربوع العراق الجريح".