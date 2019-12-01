احمد راضي يرجح تتويج اسود الرافدين بكأس الخليج

ويقدم منتخب اسود الرافدين مستويات كبيرة في كأس الخليج، حيث نجح في ضمان مقعد في نصف نهائي البطولة بعدما تغلب على قطر 2-1 والامارات 2-0.

وقال راضي في تغريدة له على "تويتر"، إن "توقعاتي حسب المعطيات الفنية التي ظهرت في بطولة الخليج العربي العراق وقطر في نهائي البطولة وستكون مباراة صعبة للطرفين ومنتخبنا سيقول كلمته باذن الله لان شعبنا محتاج الفرحة ربي يوفقهم للشباب".



ويواجه المنتخب الوطني نظيره اليمني، غداً الاثنين على استاد عبد الله بن خليفة في نادي الدحيل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.