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احمد راضي يرجح تتويج اسود الرافدين بكأس الخليج

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2019-12-01 | 17:17

احمد راضي يرجح تتويج اسود الرافدين بكأس الخليج

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رجح النجم الدولي السابق، احمد راضي، تتويج المنتخب الوطني لكرة القدم بلقب كأس الخليج "خليجي 24" في العاصمة القطرية الدوحة.
ويقدم منتخب اسود الرافدين مستويات كبيرة في كأس الخليج، حيث نجح في ضمان مقعد في نصف نهائي البطولة بعدما تغلب على قطر 2-1 والامارات 2-0.

وقال راضي في تغريدة له على "تويتر"، إن "توقعاتي حسب المعطيات الفنية التي ظهرت في بطولة الخليج العربي العراق وقطر في نهائي البطولة وستكون مباراة صعبة للطرفين ومنتخبنا سيقول كلمته باذن الله لان شعبنا محتاج الفرحة ربي يوفقهم للشباب".


ويواجه المنتخب الوطني نظيره اليمني، غداً الاثنين على استاد عبد الله بن خليفة في نادي الدحيل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

 

 


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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