- 1/2
- 2/2
2019-12-01 | 17:17
959 مشاهدة
وقال راضي في تغريدة له على "تويتر"، إن "توقعاتي حسب المعطيات الفنية التي ظهرت في بطولة الخليج العربي العراق وقطر في نهائي البطولة وستكون مباراة صعبة للطرفين ومنتخبنا سيقول كلمته باذن الله لان شعبنا محتاج الفرحة ربي يوفقهم للشباب".
ويواجه المنتخب الوطني نظيره اليمني، غداً الاثنين على استاد عبد الله بن خليفة في نادي الدحيل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.
كانت هذه تفاصيل خبر احمد راضي يرجح تتويج اسود الرافدين بكأس الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.