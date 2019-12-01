اجتماع لممثلي الكتل لمناقشة قانوني الانتخابات والمفوضية غدا

اعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد، عن عقد اجتماع لممثلي الكتل السياسية لغرض لمناقشة قانوني الانتخابات والمفوضية غدا.
وقالت رئاسة مجلس النواب، في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "سيتم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحضور رؤساء وممثلي الكتل لمناقشة قانوني الانتخابات والمفوضية".
وأوضحت أن "الاجتماع سيعقد في الساعة ١٢ ظهرا من يوم غد الاثنين".
وكان مجلس النواب انهى بجلسته التي عقدت، الاثنين 25 تشرين الثاني 2019 القراءة الثانية والمناقشة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
وأوضحت أن "الاجتماع سيعقد في الساعة ١٢ ظهرا من يوم غد الاثنين".
وكان مجلس النواب انهى بجلسته التي عقدت، الاثنين 25 تشرين الثاني 2019 القراءة الثانية والمناقشة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
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