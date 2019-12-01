إنتر ميلان يستغل تعثر اليوفي ويتصدر الكالتشيو الايطالي

بدأ فريق إنتر المواجهة بقوة كبيرة بعدما سجل اللاعب الأرجنتيني لاتارو مارتينيز الهدف الأول في الدقيقة الـ 16 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي ساذج من سبال وسدد الكرة من على حدود المنطقة وسجلها هدفًا.

وسيطر أصحاب الأرض على الشوط الأول بشكل كامل حتى عاد لاتارو مارتينيز وسجل الهدف الثاني له ولفريقه بعد عرضية من كاندريفا وضعها برأسه هدفًا لا يمكن التصدي له في الدقيقة الـ 41 من عمر اللقاء.



حاول الضيوف في أكثر من مناسبة تعديل النتيجة لكن على استحياء حتى جاءت الدقيقة الـ 50 من عمر اللقاء وتلقى ماتيا فالوتي تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها بدقة في الجانب الأيسر من مرمى هاندانوفيتش.

وبعد ثنائية لاوتارو أصبح نادي إنتر يملك لاعبان قد سجلا أكثر من ثمانية أهداف خلال أول 14 جولة في الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 2001 عندما فعلها كريستيان فيري ومحمد كالون.

وارتفع رصيد فريق إنتر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي للنقطة رقم ٣٧ في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس.



جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد تعادل اليوم في مواجهة فريق ساسولو بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي أقيم على ملعب البيانكونيري.