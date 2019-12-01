أعلن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاحد، انه لن يكون طرفا باختيار مرشح لرئاسة الوزراء، داعيا الى أن يكون المرشح مستقلا وينال ثقة الشعب. وقال العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "حرصت ان تكون مواقفي لصالح الشعب واصلاح الدولة، وسابقى ادافع عن الشعب والوطن من موقع المسؤولية الوطنية وليس التنافس ولا المناصب التي رفضتها جميعا منذ العام الماضي".



وأضاف العبادي، "لن اكون طرفا باختيار مرشّح لرئاسة الوزراء، في هذه المرحلة، وادعو ان يكون مستقلا وينال ثقة الشعب".

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