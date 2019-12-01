بالوثيقة.. انهاء تكليف قصي السهيل من رئاسة جامعة بغداد

تنشر الخليج 365، وثيقة تثبت إنهاء تكليف قصي عبد الوهاب السهيل من رئاسة جامعة بغداد. وجاء في الوثيقة أنه "تقرر تكليف عماد حسين مرزة حسين الحسيني بمهام رئيس جامعة بغداد مع تخويله كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الجامعة لحين استكمال إحراءات التعيين الأصولية".

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