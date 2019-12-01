محافظ نينوى ينفي اقالة قائممقام الموصل

وقال مكتب الجبوري في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نفي ماتداولته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول اقالة قائممقام قضاء الموصل زهير الاعرجي من منصبه".

وتناقلت عدد من الصفحات الالكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي خبرؤا يفيد باقالة قائمقام قضاء الموصل في نينوىة من منصبه.