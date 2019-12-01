البرلمان يوافق على مطالب نواب ذي قار والنجف ويرفع جلسته الى الثلاثاء

وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب قررت رفع جلسة المجلس الى يوم الثلاثاء المُقبل الساعة الواحدة بعد الظهر".

وأضاف أن "رئاسة البرلمان وافقت على مطالب نواب ذي قار والنجف وإحالة طلاباتهم الى اللجان المختصه لإعداد الصياغة القانونية".



وكان النائب عن ذي قار عبد الأمير الدبي قد اعلن في وقت سابق من، اليوم الأحد، تقديم مجموعة طلبات إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من بينها اعتبار المحافظة "منكوبة" ودعوة رئيسي الجمهورية والبرلمان إلى زيارة المحافظة لتقديم "الشكر" إلى عشائر المحافظة وتقديم التعازي لذوي الشهداء.