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2019-12-01 | 14:38
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نشر وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، صوراً جديدة لملعب "الحبيبية"، اليوم الاحد، شرقي العاصمة بغداد.
وبدى الملعب في حلة رائعة، حيث اصبح مشابهاً لملعب "يوفنتوس ارينا" الايطالي من حيث التصميم والاجواء، حيث من المقرر افتتاحه مطلع العام المقبل.
يذكر ان ملعب الحبيبية، سيكون أهم الملاعب الحديثة بمواصفات دولية، ويتسع لـ 30 ألف متفرج وهو من تنفيذ شركة "آرتال كلوبال" التركية.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ملعب الحبيبية بحلة إيطالية تزامناً مع اقتراب افتتاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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