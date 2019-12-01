بالصور.. ملعب الحبيبية بحلة إيطالية تزامناً مع اقتراب افتتاحه

وبدى الملعب في حلة رائعة، حيث اصبح مشابهاً لملعب "يوفنتوس ارينا" الايطالي من حيث التصميم والاجواء، حيث من المقرر افتتاحه مطلع العام المقبل.

يذكر ان ملعب الحبيبية، سيكون أهم الملاعب الحديثة بمواصفات دولية، ويتسع لـ 30 ألف متفرج وهو من تنفيذ شركة "آرتال كلوبال" التركية.