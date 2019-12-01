سائرون تبلغ صالح تنازلها عن ترشيح رئيس الوزراء 'باعتبارها الكتلة الاكبر'

وقال رئيس الكتلة النائب نبيل الطرفي في مؤتمر صحافي عقده بمشاركة نواب الكتلة، وحضرته الخليج 365، إنه "بعد صدور قرار البرلمان بقبول استقالة عبد المهدي وتكليف رئيس الجمهورية بترشيح بديل عنه، وبما ان تحالف سائرون هي الكتلة الاكبر بناءا على الانتخابات وانطلاقا من توجيهات السيد مقتدى الصدر بانهاء المحاصصة الحزبية والطائفية يعلن تحالف سائرون تنازله عن هذا الحق للمتظاهرين".واضاف أن "الشعب هو صاحب القرار"، معلنا ان "مرشح الشعب هو خيارنا وعلى رئيس الجمهورية مراعاة ذلك".

من جانبه قال قال النائب عن الكتلة جواد الموسوي، في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن سائرون تعلن وتعلم رئيس الجمهورية عن تنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء باعتبارها الكتلة الاكبر وتوافق على المرشح الذي سيختاره الشعب".