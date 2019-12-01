سائرون تبلغ صالح تنازلها عن ترشيح رئيس الوزراء 'باعتبارها الكتلة الاكبر'

اعلنت كتلة سائرون، اليوم الاحد، تنازلها عن "حقها" في ترشيح رئيس الوزراء المقبل باعتبارها "الكتلة الاكبر"، مشيرة الى أنها ابلغت رئيس الجمهورية برهم صالح في ذلك.
واضاف أن "الشعب هو صاحب القرار"، معلنا ان "مرشح الشعب هو خيارنا وعلى رئيس الجمهورية مراعاة ذلك".
من جانبه قال قال النائب عن الكتلة جواد الموسوي، في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن سائرون تعلن وتعلم رئيس الجمهورية عن تنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء باعتبارها الكتلة الاكبر وتوافق على المرشح الذي سيختاره الشعب".
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