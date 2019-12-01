نواب الاقليات في البرلمان يطالبون بمحاكمة كل من سفك الدم العراقي

وقالت النائب عن الاقليات بيداء خضر في مؤتمر صحافي، بمشاركة عدد من نواب الاقليات من مختلف القوميات والاديان، وحضرته الخليج 365، "نحن نواب الاقليات من مختلف القوميات والاديان في البرلمان العراقي، نعلن تضامننا مع اهالي وسط وجنوب العراق، لما حصل من مجزرة كبيرة في ذي قار والنجف، ونطالب بإحالة كل من سفك الدم العراقي الى المحاكمة".وشددت خضر على "ضرروة بناء وطن حر مدني وديمقراطي يعبر الجميع عن افكاره وحريته".

وتابعت قائلا "ايمانا منا بان المواطن هي اساس الوطن، نعلن تضامننا مع اهالينا في النجف وذي قار، وكافة المحافظات العراقية".

