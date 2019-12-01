أعلن نواب الاقليات من مختلف القوميات والاديان في البلاد، اليوم الاحد، عن تضامنهم مع اهالي وسط وجنوب العراق، مطالبين بإحالة كل من سفك الدم العراقي الى المحاكمة.
وقالت النائب عن الاقليات بيداء خضر في مؤتمر صحافي، بمشاركة عدد من نواب الاقليات من مختلف القوميات والاديان، وحضرته الخليج 365، "نحن نواب الاقليات من مختلف القوميات والاديان في البرلمان العراقي، نعلن تضامننا مع اهالي وسط وجنوب العراق، لما حصل من مجزرة كبيرة في ذي قار والنجف، ونطالب بإحالة كل من سفك الدم العراقي الى المحاكمة".
وشددت خضر على "ضرروة بناء وطن حر مدني وديمقراطي يعبر الجميع عن افكاره وحريته".
وتابعت قائلا "ايمانا منا بان المواطن هي اساس الوطن، نعلن تضامننا مع اهالينا في النجف وذي قار، وكافة المحافظات العراقية".
وشددت خضر على "ضرروة بناء وطن حر مدني وديمقراطي يعبر الجميع عن افكاره وحريته".
وتابعت قائلا "ايمانا منا بان المواطن هي اساس الوطن، نعلن تضامننا مع اهالينا في النجف وذي قار، وكافة المحافظات العراقية".
كانت هذه تفاصيل خبر نواب الاقليات في البرلمان يطالبون بمحاكمة كل من سفك الدم العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.